Роман ПетренкоСуббота, 6 сентября 2025, 10:33
Зеленский: Россия за 5 дней сентября атаковала 14 украинских областей
фото: гсчс

Только за 5 дней сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По данным главы государства, в течение неполной первой недели сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областям.

Прямая речь Зеленского: "Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.

Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом.

Мы должны усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем".

