Премьер Канады: Путин еще не смирился с необходимостью мира

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 6 сентября 2025, 11:16
Премьер Канады: Путин еще не смирился с необходимостью мира
Марк Карни. Фото: Getty Images

Глава правительства Канады Марк Карни убежден, что международное сообщество и Силы обороны Украины должны оказывать на Россию максимальное давление, чтобы заставить ее пойти на мир.

Источник: CBC, "Европейская правда"

Детали: В пятницу, 5 сентября, Карни заявил, что Канада и другие союзники должны продолжать оказывать "максимальное давление" на Москву.

Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин "еще не смирился с необходимостью мира".

"Путин является причиной этой войны, он является причиной убийств. Он не будет диктовать условия мира", – подчеркнул он.

Карни заявил, что давление союзников на Россию будет включать введение новых санкций, обеспечение вооружения украинских войск и поддержку Украины "после прекращения военных действий".

Премьер Канады добавил, что следующий раунд санкций сейчас готовится союзниками Украины.

Как сообщала "Европейская правда", накануне Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Индии Нарендрой Моди роль его страны в прекращении войны России против Украины и в содействии мирному процессу.

Также президент Европейской комиссии в ближайшие недели планирует посетить государства Евросоюза, которые будут сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности в рамках механизма SAFE, чтобы скоординировать военную помощь Киеву.

Кроме того, писали, что фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом на тему совместных усилий по санкционному давлению на Россию.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина.

КанадаРосcияПутинвойна
