В Чернигове россияне сбросили фейковые деньги, призывая к сотрудничеству
Суббота, 6 сентября 2025, 12:09
6 сентября в одном из микрорайонов Чернигова нашли листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги.
Источник: полиция Черниговщины, "Суспільне Чернігів"
Детали: По данным полиции, листовки россияне сбросили с беспилотника.
СМИ обнародовали фото листовок.
Полиция Черниговщины также напомнила об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом.