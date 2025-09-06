В Чернигове россияне сбросили фейковые деньги, призывая к сотрудничеству

6 сентября в одном из микрорайонов Чернигова нашли листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги.

Источник: полиция Черниговщины, "Суспільне Чернігів"

Детали: По данным полиции, листовки россияне сбросили с беспилотника.

СМИ обнародовали фото листовок.

Полиция Черниговщины также напомнила об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом.