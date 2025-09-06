Россияне нанесли удар по блокпосту в Херсонской области – ранены полицейские
Суббота, 6 сентября 2025, 12:48
В Белозерской общине Херсонской области российские военные нанесли удар ударным дроном по блокпосту, ранены трое полицейских.
Источник: Нацполиция, Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что полицейским было 21, 26 и 28 лет. У всех контузии.
Реклама:
Между тем утром 6 сентября оккупанты снова атаковали Белозерку.
По данным ОВА, в результате обстрела 41-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму.
Еще одна женщина, 51 год, получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.
РЕКЛАМА:
Напомним: В течение 5 сентября российские оккупанты убили шесть человек в Донецкой и Херсонской областях.