Россияне нанесли удар по блокпосту в Херсонской области – ранены полицейские

В Белозерской общине Херсонской области российские военные нанесли удар ударным дроном по блокпосту, ранены трое полицейских.

Источник: Нацполиция, Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что полицейским было 21, 26 и 28 лет. У всех контузии.

Между тем утром 6 сентября оккупанты снова атаковали Белозерку.

По данным ОВА, в результате обстрела 41-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму.

Еще одна женщина, 51 год, получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.

Напомним: В течение 5 сентября российские оккупанты убили шесть человек в Донецкой и Херсонской областях.