DeepState: Россияне продвинулись в трёх областях

По данным аналитического проекта DeepState, в Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи поселка Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области.

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, враг продвинулся в Серебрянском лесу в Луганской области и возле села Снежное в Днепропетровской области.

Дословно: "Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Снежного".

Что этому предшествовало: