DeepState: Россияне продвинулись в трёх областях

Ольга КацимонСуббота, 6 сентября 2025, 13:25
DeepState: Россияне продвинулись в трёх областях
deepstatemap

По данным аналитического проекта DeepState, в Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи поселка Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области.

Источник: DeepState

 
 

Детали: Кроме того, враг продвинулся в Серебрянском лесу в Луганской области и возле села Снежное в Днепропетровской области.

Дословно: "Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Снежного".

 
 

Что этому предшествовало:

  • 30 августа DeepState подтвердил, что Силы обороны освободили село Мирное неподалеку от Купянска Харьковской области.

российско-украинская войнавойнаСумская областьЛуганская область
