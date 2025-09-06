DeepState: Россияне продвинулись в трёх областях
Суббота, 6 сентября 2025, 13:25
По данным аналитического проекта DeepState, в Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи поселка Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области.
Источник: DeepState
Детали: Кроме того, враг продвинулся в Серебрянском лесу в Луганской области и возле села Снежное в Днепропетровской области.
Реклама:
Дословно: "Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Снежного".
Что этому предшествовало:
- 30 августа DeepState подтвердил, что Силы обороны освободили село Мирное неподалеку от Купянска Харьковской области.