Тепло и без осадков ожидают в Украине в воскресенье

Роман ПетренкоСуббота, 6 сентября 2025, 14:08
Тепло и без осадков ожидают в Украине в воскресенье
фото: Getty Images

В воскресенье, 7 сентября, в Украине без осадков, только на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза.

Источник: Укргидрометцентр, "Интерфакс-Украина"

Детали: Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье ожидают туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, на востоке, северо-востоке 8-13°; днем 21-26°, на юге страны до 29°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была 33,0 в 2008 году, самая низкая ночью 3,2 в 1914 году.

В понедельник, 8 сентября, ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Одесской области, местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южной части ночью 16-21, днем 24-29°.

В Киеве в ночь на понедельник без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

погода
