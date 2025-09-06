Россияне поднимали МиГ в воздух

Российские военные днем 6 сентября поднимали в воздух носитель "Кинжалов", во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины!

Зафиксирован взлет МиГ-31К!".

Детали: Перед этим военные сообщали о пролете нескольких ракет над Украиной.

Последствия пока неизвестны.

Обновлено: Почти через 20 минут тревогу отменили.

Пусков ракет не фиксировали.