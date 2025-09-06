Россияне поднимали МиГ в воздух
Суббота, 6 сентября 2025, 14:54
Российские военные днем 6 сентября поднимали в воздух носитель "Кинжалов", во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины!
Зафиксирован взлет МиГ-31К!".
Детали: Перед этим военные сообщали о пролете нескольких ракет над Украиной.
Последствия пока неизвестны.
Обновлено: Почти через 20 минут тревогу отменили.
Пусков ракет не фиксировали.