Россияне поднимали МиГ в воздух

Роман ПетренкоСуббота, 6 сентября 2025, 14:54
Россияне поднимали МиГ в воздух
скриншот: alerts

Российские военные днем 6 сентября поднимали в воздух носитель "Кинжалов", во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины!

Зафиксирован взлет МиГ-31К!".

Детали: Перед этим военные сообщали о пролете нескольких ракет над Украиной.

Последствия пока неизвестны.

Обновлено: Почти через 20 минут тревогу отменили.

Пусков ракет не фиксировали.

воздушная тревога
