Российская власть на временно оккупированных территориях Украины системно навязывает детям политическую пропаганду, в частности через военные организации и "патриотические" образовательные программы.

Источник: анализ Министерства обороны Великобритании от 6 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: В разведке отмечают, что молодежные структуры Кремля – "Юнармия" и "Движение первых" – привлекают украинских детей к военной подготовке и распространяют среди них антиукраинскую идеологию.

Российские "органы образования" называют своей целью борьбу с так называемым "экстремизмом". В пособии Министерства образования РФ 2022 года под названием "Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" даже лозунг "Слава Украине" определен как проявление экстремизма.

Кроме того, с 2022 года Москва реализует программу "Университетские сессии", в рамках которой детей с оккупированных территорий отвозят в российские университеты. Там им читают лекции по так называемому "патриотическому воспитанию" и прославляют военные действия РФ.

По данным британской разведки, за это время около 50 тысяч украинских детей посетили такие сессии в 116 российских университетах.

