На Покровском направлении пограничники уничтожили танк, БТР и грузовик с оккупантами

Суббота, 6 сентября 2025, 16:04
На Покровском направлении пограничники уничтожили танк, БТР и грузовик с оккупантами

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили сразу несколько вражеских целей на Покровском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В результате ударов был ликвидирован российский танк, БТР и грузовик, набитый оккупантами.

Отмечается, что кроме пехоты и бронетехники противника, бойцы подразделения "Феникс" также прицельно бьют по логистике и каналам связи врага.

Видео уничтожения опубликовала ГПСУ.

Что этому предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что пограничники подразделения "Форпост" ГПСУ взяли в плен российского военнослужащего, который вместо отбывания тюремного срока за мошенничество отправился воевать в Украину.

