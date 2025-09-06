На Покровском направлении пограничники уничтожили танк, БТР и грузовик с оккупантами
Суббота, 6 сентября 2025, 16:04
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили сразу несколько вражеских целей на Покровском направлении.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: В результате ударов был ликвидирован российский танк, БТР и грузовик, набитый оккупантами.
Отмечается, что кроме пехоты и бронетехники противника, бойцы подразделения "Феникс" также прицельно бьют по логистике и каналам связи врага.
Видео уничтожения опубликовала ГПСУ.
