Россияне атаковали дронами Черниговщину: погибла женщина, еще одна в тяжелом состоянии

В субботу, 6 сентября, в результате атаки вражеских дронов по Черниговской области погибла жительница Семеновки, в Городне женщина получила ранения и находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Целью для россиян стали обычные городские дворы в Городне и Семеновке. Террористы запустили дроны по гражданским лицам.

70-летняя жительница Семеновки погибла.

45-летняя женщина из Городни в тяжелом состоянии, госпитализирована в местную больницу".