Россияне атаковали дронами Черниговщину: погибла женщина, еще одна в тяжелом состоянии
Суббота, 6 сентября 2025, 16:27
В субботу, 6 сентября, в результате атаки вражеских дронов по Черниговской области погибла жительница Семеновки, в Городне женщина получила ранения и находится в тяжелом состоянии.
Источник: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь: "Целью для россиян стали обычные городские дворы в Городне и Семеновке. Террористы запустили дроны по гражданским лицам.
Реклама:
70-летняя жительница Семеновки погибла.
45-летняя женщина из Городни в тяжелом состоянии, госпитализирована в местную больницу".