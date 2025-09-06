Все разделы
Россияне атаковали дронами Черниговщину: погибла женщина, еще одна в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 16:27
Россияне атаковали дронами Черниговщину: погибла женщина, еще одна в тяжелом состоянии
последствия обстрелов Черниговской области, фото ОВА

В субботу, 6 сентября, в результате атаки вражеских дронов по Черниговской области погибла жительница Семеновки, в Городне женщина получила ранения и находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Целью для россиян стали обычные городские дворы в Городне и Семеновке. Террористы запустили дроны по гражданским лицам.

70-летняя жительница Семеновки погибла.

45-летняя женщина из Городни в тяжелом состоянии, госпитализирована в местную больницу".

Черниговская областьбеспилотникивойна
