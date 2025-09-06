Reuters удалил видео разговора Си и Путина о долголетии после требования китайского ТВ

Информагентство Reuters удалило четырёхминутное видео, где глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность жизни человека до 150 лет.

Источник: заявление Reuters

Детали: Причиной стало то, что государственное телевидение Китая CCTV отозвало юридическое разрешение на использование этих кадров и потребовало их удаления.

Кадры были сняты во время военного парада в Пекине, посвящённого 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Видео содержало разговор лидеров, который случайно подхватил микрофон.

Reuters смонтировал четырёхминутный ролик и распространил его среди более тысячи международных СМИ, включая ведущие телекомпании мира. Подобные материалы распространяли и другие агентства, имеющие лицензию CCTV.

После письменного запроса от юристов CCTV Reuters удалил видео со своего сайта и разослал клиентам официальное уведомление об отзыве материала. В письме говорилось о превышении условий использования лицензии и критиковалась "редакционная обработка" кадров, однако подробности не уточнялись.

В Reuters заявили, что удалили видео, потому что больше не имели юридического разрешения публиковать этот контент, защищённый авторским правом. В то же время агентство подчеркнуло, что отстаивает точность опубликованного и не видит нарушения своих стандартов беспристрастной журналистики.

Китайские государственные СМИ и посольство КНР в Вашингтоне комментариев не предоставили. Несмотря на это, сюжет с разговором Путина и Си уже широко разошёлся в мировых СМИ и соцсетях.

Дословно из заявления Reuters: "Мы гарантируем точность опубликованных нами материалов. Мы тщательно пересмотрели опубликованные кадры и не нашли никаких оснований полагать, что обязательства Reuters по точной и беспристрастной журналистике были нарушены".

Что этому предшествовало: