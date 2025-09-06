Reuters удалил видео разговора Си и Путина о долголетии после требования китайского ТВ
Информагентство Reuters удалило четырёхминутное видео, где глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность жизни человека до 150 лет.
Источник: заявление Reuters
Детали: Причиной стало то, что государственное телевидение Китая CCTV отозвало юридическое разрешение на использование этих кадров и потребовало их удаления.
Кадры были сняты во время военного парада в Пекине, посвящённого 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Видео содержало разговор лидеров, который случайно подхватил микрофон.
Reuters смонтировал четырёхминутный ролик и распространил его среди более тысячи международных СМИ, включая ведущие телекомпании мира. Подобные материалы распространяли и другие агентства, имеющие лицензию CCTV.
После письменного запроса от юристов CCTV Reuters удалил видео со своего сайта и разослал клиентам официальное уведомление об отзыве материала. В письме говорилось о превышении условий использования лицензии и критиковалась "редакционная обработка" кадров, однако подробности не уточнялись.
В Reuters заявили, что удалили видео, потому что больше не имели юридического разрешения публиковать этот контент, защищённый авторским правом. В то же время агентство подчеркнуло, что отстаивает точность опубликованного и не видит нарушения своих стандартов беспристрастной журналистики.
Китайские государственные СМИ и посольство КНР в Вашингтоне комментариев не предоставили. Несмотря на это, сюжет с разговором Путина и Си уже широко разошёлся в мировых СМИ и соцсетях.
Дословно из заявления Reuters: "Мы гарантируем точность опубликованных нами материалов. Мы тщательно пересмотрели опубликованные кадры и не нашли никаких оснований полагать, что обязательства Reuters по точной и беспристрастной журналистике были нарушены".
Что этому предшествовало:
- Во время военного парада в Пекине микрофон случайно записал разговор Путина и Си Цзиньпина о том, как дожить до 150 лет.