Доклад Конгресса США: Пентагон финансировал исследования, которые помогли китайской армии

В течение последних двух лет Пентагон профинансировал сотни научных проектов в сотрудничестве с университетами Китая и институтами, связанными с оборонной промышленностью этой страны.

Источник: AP со ссылкой на отчет, подготовленный комитетом Палаты представителей США по вопросам конкуренции с Китаем

Детали: В документе подчеркивается, что американские исследования, финансируемые из бюджета Министерства обороны, стали "трамплином" для китайских военных разработок в сферах гиперзвуковых технологий, искусственного интеллекта, полупроводников, новых материалов и передовых двигателей.

Дословно из отчета: "Средства налогоплательщиков должны защищать США, а не усиливать главного стратегического соперника".

Детали: Комитет США установил, что между июнем 2023-го и июнем 2025-го было опубликовано около 1400 научных статей, которые опирались на финансирование Пентагона и выполнялись в сотрудничестве с китайскими институциями. Половина из них имела отношение к структурам, входящим в военно-промышленную базу КНР. Общая сумма грантов составила более 2,5 млрд долларов.

Среди примеров - сотрудничество Аризонского и Техасского университетов с Шанхайским университетом Цзяотун и Пекинским Бэйханьским университетом в рамках проекта, профинансированного Военно-морским научным управлением США. Исследование касалось принятия решений в кризисных условиях и имеет прямое применение в сфере электронной войны и киберобороны.

В другом случае ученый из Carnegie Science в Вашингтоне работал над проектами, связанными с материалами для ядерных боеголовок, одновременно занимая должности в Китайской академии наук.

Председатель комитета, конгрессмен Джон Муленар (республиканец, штат Мичиган), уже внес законопроект, предлагающий запретить финансирование оборонных исследований в США, если они выполняются в сотрудничестве с китайскими организациями, связанными с армией или оборонной промышленностью.

В Министерстве образования США заявили, что расследование "показало уязвимость американских кампусов к иностранному влиянию" и необходимость большей прозрачности в международных связях университетов.

В китайском посольстве отчет назвали "безосновательным", подчеркнув, что научное сотрудничество между странами "взаимовыгодно и помогает преодолевать глобальные вызовы".