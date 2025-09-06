Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Доклад Конгресса США: Пентагон финансировал исследования, которые помогли китайской армии

Ольга КацимонСуббота, 6 сентября 2025, 17:46
Доклад Конгресса США: Пентагон финансировал исследования, которые помогли китайской армии
фото: Getty Images

В течение последних двух лет Пентагон профинансировал сотни научных проектов в сотрудничестве с университетами Китая и институтами, связанными с оборонной промышленностью этой страны.

Источник: AP со ссылкой на отчет, подготовленный комитетом Палаты представителей США по вопросам конкуренции с Китаем

Детали: В документе подчеркивается, что американские исследования, финансируемые из бюджета Министерства обороны, стали "трамплином" для китайских военных разработок в сферах гиперзвуковых технологий, искусственного интеллекта, полупроводников, новых материалов и передовых двигателей.

Реклама:

Дословно из отчета: "Средства налогоплательщиков должны защищать США, а не усиливать главного стратегического соперника".

Детали: Комитет США установил, что между июнем 2023-го и июнем 2025-го было опубликовано около 1400 научных статей, которые опирались на финансирование Пентагона и выполнялись в сотрудничестве с китайскими институциями. Половина из них имела отношение к структурам, входящим в военно-промышленную базу КНР. Общая сумма грантов составила более 2,5 млрд долларов.

Среди примеров - сотрудничество Аризонского и Техасского университетов с Шанхайским университетом Цзяотун и Пекинским Бэйханьским университетом в рамках проекта, профинансированного Военно-морским научным управлением США. Исследование касалось принятия решений в кризисных условиях и имеет прямое применение в сфере электронной войны и киберобороны.

РЕКЛАМА:

В другом случае ученый из Carnegie Science в Вашингтоне работал над проектами, связанными с материалами для ядерных боеголовок, одновременно занимая должности в Китайской академии наук.

Председатель комитета, конгрессмен Джон Муленар (республиканец, штат Мичиган), уже внес законопроект, предлагающий запретить финансирование оборонных исследований в США, если они выполняются в сотрудничестве с китайскими организациями, связанными с армией или оборонной промышленностью.

В Министерстве образования США заявили, что расследование "показало уязвимость американских кампусов к иностранному влиянию" и необходимость большей прозрачности в международных связях университетов.

В китайском посольстве отчет назвали "безосновательным", подчеркнув, что научное сотрудничество между странами "взаимовыгодно и помогает преодолевать глобальные вызовы".

СШАКитайнаукаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
США
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Неудачная миссия "морских котиков" в 2019 году привела к гибели безоружных северокорейцев – NYT
Суд обязал администрацию Трампа тратить миллиарды долларов на международную помощь
Последние новости
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
14:32
"УкрОборонПром" снова вошел в число крупнейших оборонных компаний мира
14:30
В августе продолжило уменьшаться количество небанковских финучреждений в Украине
14:28
Российские аграрии жалуются на подорожание топлива и некачественную технику
14:18
Образовательная омбудсменка: График работы детских садов должен учитывать потребности родителей
Все новости...
Реклама:
Реклама: