Журналисты выяснили, какие подразделения РФ используют против Украины химическое оружие

По данным программы "Схемы", среди военных формирований России, которые используют против украинских военных новейшие газовые гранаты РГ-Во – две мотострелковые бригады и отдельные подразделения БПЛА, а также Росгвардия.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Реклама:

Детали: Журналисты выяснили, какие военные формирования РФ имеют на вооружении и используют против украинских военных новейшие газовые гранаты РГ-Во, в нарушение международных соглашений о запрете использования химического оружия, а также законов и обычаев войны.

Один из примеров – 114-я отдельная мотострелковая бригада. Ее военные сбрасывали химические гранаты в укрытия украинских военных, говорится в видеосюжете, который 28 мая 2024 года показывали по российскому государственному телевидению. В нем отмечалось, что во время этой химической атаки штурмовики подразделения якобы убили 17 и ранили 35 украинских военных.

Журналисты-расследователи установили, что применять запрещенные на поле боя химические гранаты может и 136-я мотострелковая бригада. Это следует из переписки, в которой российские военнослужащие весной и летом 2025 года отчитываются об объемах использования газовых гранат РГ-Во и заказывают дополнительные партии.

РЕКЛАМА:

Данные об этой коммуникации на Волчанском и Купянском направлениях через агентурные сети получило Харьковское управление СБУ.

Среди собеседников, которые переписываются под псевдонимами, журналисты "Схем" идентифицировали Дмитрия Новичихина. Именно с ним военные 136-й бригады обсуждают поставки химических гранат.

В марте 2022 года о его принадлежности к этому подразделению сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве отмечали, что в начале полномасштабной войны ему было 20 лет, а служил он в должности старшего радиста. Из контекста его сообщений в этом году следует, что сейчас он уже может быть специалистом по обеспечению, в том числе и химических гранат.

Как установили "Схемы", применять запрещенные на войне газовые гранаты может и Росгвардия. Согласно информации из российских налоговых баз данных, Институт прикладной химии, который производит газовые гранаты РГ-Во, является многолетним поставщиком Росгвардии. Пресс-служба подразделения в октябре 2023 года опубликовала видео, на котором ее военнослужащий использует похожие на химические РГ-Во термитно-зажигательные гранаты того же производителя – Института прикладной химии.

Журналисты называют еще одно подразделение, которое может получать гранаты РГ-Во от этого производителя – Центральный военно-химический полигон в Саратовской области, известный также как воинская часть 42734. Это установили в Главном следственном управлении СБУ. Благодаря полученной фотографии ящиков из-под газовых гранат, таможенные данные на которых указывают: Институт прикладной химии отправил этот груз на полигон под Саратовом по заказу Минобороны РФ.

В расследовании "Схем" со ссылкой на данные СБУ говорится, что, в частности, через эту воинскую часть подразделениям беспилотных систем, воюющим против Украины, передают газовые гранаты РГ-Во.

Также расследование "Схем" обнаружило, что российский производитель оружия, Научно-исследовательский институт прикладной химии, получает составные части для запрещенных международным правом химических гранат РГ-Во от двух российских компаний, которые, несмотря на это сотрудничество с подсанкционным оборонным предприятием, сами до сих пор не находятся под экономическими ограничениями Запада.

Справочно: Использование ядовитых химических веществ запрещает не только конвенция о предотвращении применения химического оружия, которую подписала Россия, но и Женевская конвенция. Однако украинские военные неоднократно сообщали об использовании РФ химического оружия против украинских сил.

Предыстория:

В мае 2025 года Европейский Союз ввёл санкции против трёх российских военных учреждений, причастных к разработке и использованию химического оружия.

В июле главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия в войне против Украины, пытаясь заставить страну капитулировать.

Читайте также: Главный специалист управления РХБО Антон Гончар: Россия начала применять химическое оружие еще в 2014–2015 годах