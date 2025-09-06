В порту Черноморска вспыхнул крупный пожар

Вечером 6 сентября в порту Черноморска в Одесской области вспыхнул крупный пожар.

Источник: "Думская" со ссылкой на ГСЧС Одесской области, мэр города Василий Гуляев

Детали: По предварительной информации, огонь возник на транспортной ленте. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Мэр Черноморска Василий Гуляев заверил, что в ближайшее время пожар будет ликвидирован. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять официальной информации.