В порту Черноморска вспыхнул крупный пожар

Ольга КацимонСуббота, 6 сентября 2025, 19:47
В порту Черноморска вспыхнул крупный пожар
Фото: мэр города Василий Гуляев

Вечером 6 сентября в порту Черноморска в Одесской области вспыхнул крупный пожар.

Источник: "Думская" со ссылкой на ГСЧС Одесской области, мэр города Василий Гуляев

Детали: По предварительной информации, огонь возник на транспортной ленте. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Мэр Черноморска Василий Гуляев заверил, что в ближайшее время пожар будет ликвидирован. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

