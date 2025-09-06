Все разделы
Зеленский: Почти 60% оружия, которое есть у военных, – украинского производства

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 21:52
Зеленский: Почти 60% оружия, которое есть у военных, – украинского производства
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что около 60% оружия, которое используют Силы обороны, – украинского производства.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Также создаем новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружия, которое уже очень хорошо себя зарекомендовало.

За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей".

Детали: При этом Зеленский отметил, что "есть цели, которых нужно достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны – разных типов систем".

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", – добавил он.

ЗеленскийоружиеВооруженные силыпроизводство
