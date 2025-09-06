В Купянском районе россияне убили еще одного человека и ранили четверых
Суббота, 6 сентября 2025, 22:16
В результате вражеских атак на Купянск и район в субботу погиб человек, еще четверо пострадали.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: В Купянске около 10:00 в результате вражеской атаки погибла 66-летняя женщина.
Кроме того, в ночь на 6 сентября ранения получил 25-летний мужчина.
В Купянском районе около 00:15 в результате удара FPV-дрона по с. Нечволодовка ранен 58-летний житель.
Днем зафиксировано попадание российского FPV-дрона по с. Ольховатка — ранен 54-летний мужчина.
Около 15:00 в результате вражеской атаки по с. Осиново ранен 84-летний житель.
Вечером БпЛА ударил по помещению сельсовета в Приколотном. Здание повреждено, без пострадавших.