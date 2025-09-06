На фронте произошло 129 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг осуществил 36 атак, на Новопавловском – 17.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоекономичное, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверового, Молодецкого, Новопавловки, Филии. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Комышуваха и в направлении Филии, Александрограда, Новоселовки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовые действия оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасилевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Новоплатоновки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское и в сторону Шандриголового, Дерилового, бои не утихают в пяти локациях.

На Северском направлении Силы обороны отбили девять атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне 10 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки. Силы обороны остановили девять вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.