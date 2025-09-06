Минобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных

Министерство обороны заявило, что достигло соглашения с комитетами Верховной Рады о поддержке законопроекта "О военном омбудсмене", а также о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об ужесточении ответственности военных за неповиновение.

Источник: Минобороны, совместное заявление председателей Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке

Детали: В министерстве сообщили, что провели консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, которые вызвали общественный резонанс.

Министерство и парламентарии "достигли договоренности о полной поддержке" представленного в парламент президентом проекта закона "О Военном омбудсмене". Он предусматривает, что Офис военного омбудсмена станет вспомогательным органом при президенте Украины.

Дословно: "В то же время Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов.

Минобороны считает, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права".

Детали: Вместе с тем, пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук опубликовала совместное заявление председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса и председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Они отмечают, что ко второму чтению из законопроекта №13452 "следует убрать, в частности, нормы, предусматривающие безальтернативность жестокого наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, и оставить возможность назначения более мягкого наказания".

Председатели комитетов считают, что текст законопроекта в первоначальном виде не был бы поддержан в парламентском зале. Там напомнили, что парламент не начинал рассмотрение указанного законопроекта в зале.

При этом председатели комитетов выступили в защиту законопроекта №13260, который касается ответственности военнослужащих за самовольное оставление части и дезертирство.

Дословно совместное заявление: "Понимая, что ситуация на фронте постоянно меняется и именно военные имеют полную картину о дисциплине и необходимой ответственности, законопроект 13260 разработан по инициативе и в полном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. В связи с чем считаем необходимым опубликовать письма поддержки указанного законопроекта Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины".

Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция против законопроекта об усилении ответственности для военных за неповиновение.

В частности, участники требовали не принимать законопроект №13452, отменить нормы закона №8271 от 2022 года, а также принять закон о военном омбудсмене.

4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.