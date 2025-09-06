Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 22:56
Минобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
иллюстративное фото Getty Images

Министерство обороны заявило, что достигло соглашения с комитетами Верховной Рады о поддержке законопроекта "О военном омбудсмене", а также о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об ужесточении ответственности военных за неповиновение.

Источник: Минобороны, совместное заявление председателей Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке

Детали: В министерстве сообщили, что провели консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, которые вызвали общественный резонанс.

Реклама:

Министерство и парламентарии "достигли договоренности о полной поддержке" представленного в парламент президентом проекта закона "О Военном омбудсмене". Он предусматривает, что Офис военного омбудсмена станет вспомогательным органом при президенте Украины.

Дословно: "В то же время Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов.

РЕКЛАМА:

Минобороны считает, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права".

Детали: Вместе с тем, пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук опубликовала совместное заявление председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса и председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Они отмечают, что ко второму чтению из законопроекта №13452 "следует убрать, в частности, нормы, предусматривающие безальтернативность жестокого наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, и оставить возможность назначения более мягкого наказания".

Председатели комитетов считают, что текст законопроекта в первоначальном виде не был бы поддержан в парламентском зале. Там напомнили, что парламент не начинал рассмотрение указанного законопроекта в зале.

При этом председатели комитетов выступили в защиту законопроекта №13260, который касается ответственности военнослужащих за самовольное оставление части и дезертирство.

Дословно совместное заявление: "Понимая, что ситуация на фронте постоянно меняется и именно военные имеют полную картину о дисциплине и необходимой ответственности, законопроект 13260 разработан по инициативе и в полном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. В связи с чем считаем необходимым опубликовать письма поддержки указанного законопроекта Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины".

Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция против законопроекта об усилении ответственности для военных за неповиновение.

В частности, участники требовали не принимать законопроект №13452, отменить нормы закона №8271 от 2022 года, а также принять закон о военном омбудсмене.

4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.

МинобороныВерховная РадаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Журналисты выяснили, какие подразделения РФ используют против Украины химическое оружие
Зеленский рассказал, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран
Зеленский: Почти 60% оружия, которое есть у военных, – украинского производства
Россияне атаковали Запорожье: 15 раненых, есть разрушения
Последние новости
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
Все новости...
Реклама:
Реклама: