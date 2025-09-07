Все разделы
Повреждение подводных кабелей в Красном море вызвало проблемы в работе Microsoft Azure

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 01:40
Фото: Getty Images

Пользователи облачных услуг Microsoft Azure могут столкнуться с повышенными задержками в работе сервиса из-за многочисленных повреждений подводных оптоволоконных кабелей в Красном море. Компания перенаправила трафик по альтернативным маршрутам, однако предупредила, что восстановление займет некоторое время.

Источник: заявление Microsoft, Reuters

Детали: В компании сообщили, что проблемы касаются трафика, который проходит через Ближний Восток и исходит из Азии или Европы или направляется в эти регионы. Повреждение подводных волоконно-оптических кабелей зафиксировано с 05:45 UTC 6 сентября 2025 года.

"Ремонт подводных волоконно-оптических кабелей может занять некоторое время, поэтому мы будем постоянно отслеживать ситуацию, балансировать и оптимизировать маршруты, чтобы минимизировать неудобства для клиентов", – говорится в заявлении Microsoft.

Красное море является критически важным телекоммуникационным маршрутом, соединяющим Европу с Африкой и Азией через Египет. Восстановление поврежденных подводных кабелей может быть затруднено из-за регулярных нападений йеменских хуситов на суда в этом регионе.

Microsoft Azure является вторым по величине поставщиком облачных услуг в мире, уступая только Amazon Web Services (AWS).

У президента Польши говорят, что его вето не лишает Украину Starlink
Вице-премьер Польши: Решение Навроцкого лишает Украину интернета от польских Starlink
Россиянам в Красноярском крае уже четыре дня глушат мобильный интернет
