В разведке заявили о глубоком кризисе в бумажной промышленности России

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 02:25
Фото: segezha-group.com

Целлюлозно-бумажная промышленность РФ погрузилась в системный кризис: крупнейшие предприятия работают в убыток, накапливают долги и останавливают производство.

Источник: Служба внешней разведки Украины

Детали: По данным украинской разведки, российские предприятия бумажной отрасли наращивают долги, работают в убыток и сталкиваются с массовыми судебными исками, работникам задерживают зарплату или вообще не выплачивают деньги после увольнения.

Дословно: "В частности, крупнейший лесопромышленный холдинг РФ ПАО "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей, несмотря на то, что его выручка в 2024 году выросла на 15 % и составила 101,9 млрд рублей. Привлечение инвестиций на 113 млрд рублей в июне 2025 года не спасло компанию от убыточности. Только в Ленинградской области зафиксировано более 300 арбитражных дел против холдинга на общую сумму 72 млрд рублей".

Детали: Похожая ситуация и в других регионах. Так, крупнейший производитель фанеры в республике Коми – ООО "ФК Жешарт" – по итогам 2024 года получил чистый убыток в 1,1 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее (584 млн рублей).

В разведке отмечают, что кризис в целлюлозно-бумажной промышленности отражает общие проблемы экономики России: снижение инвестиционной привлекательности, усиление санкционного давления, рост кредитной нагрузки и отток кадров.

Предыстория:

Росcияэкономика
