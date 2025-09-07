Россияне атаковали Запорожье: повреждены десятки домов – ОВА
Воскресенье, 7 сентября 2025, 08:25
В ночь на 7 сентября российские оккупационные войска осуществили очередной обстрел Запорожья.
Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города.
В результате атаки повреждены помещения цеха. Предварительно, без пострадавших".
Обновлено: Утром Федоров сообщил о последствиях атаки.
По его данным, 16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий повреждены в результате вражеской атаки на облцентр.
Предыстория:
- Вечером 6 сентября российские войска атаковали Запорожье ударными БПЛА. В результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие. Пострадали 15 человек, из них 4 госпитализированы.