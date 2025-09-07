В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты

В 05:52 по всей Украине объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения ракетного вооружения.

Источник: КМВА, Воздушные силы ВСУ

Дословно КМВА: "Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения".

Детали: Воздушные силы сообщили о ракетах в Черниговской области в направлении Киевской области, в Полтавской области в направлении Черкасской области, в Николаевской области в южном направлении.

В 06:06 объявили ракетную опасность по всей территории Украины.

Обновлено: В 06:34 объявили отбой ракетной опасности.