В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
Воскресенье, 7 сентября 2025, 05:54
В 05:52 по всей Украине объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения ракетного вооружения.
Источник: КМВА, Воздушные силы ВСУ
Дословно КМВА: "Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения".
Детали: Воздушные силы сообщили о ракетах в Черниговской области в направлении Киевской области, в Полтавской области в направлении Черкасской области, в Николаевской области в южном направлении.
В 06:06 объявили ракетную опасность по всей территории Украины.
Обновлено: В 06:34 объявили отбой ракетной опасности.