Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
Иллюстративное фото: Getty Images

В столице после очередной массированной российской атаки ограничили движение транспорта по одной из улиц в Святошинском районе.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

Детали: По словам Белошицкого, движение транспорта перекрыли по улице Якуба Коласа – на участке от перекрестка с улицей Гната Юры до перекрестка с улицей Героев Космоса.

Реклама:

"Вниманию участников дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", – написал он.

Предыстория:

  • Ночью 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых.

Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Киев
В Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
В Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
"Служба – не рабство": в Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказания для военных
Последние новости
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
14:32
"УкрОборонПром" снова вошел в число крупнейших оборонных компаний мира
14:30
В августе продолжило уменьшаться количество небанковских финучреждений в Украине
14:28
Российские аграрии жалуются на подорожание топлива и некачественную технику
14:18
Образовательная омбудсменка: График работы детских садов должен учитывать потребности родителей
Все новости...
Реклама:
Реклама: