В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц

В столице после очередной массированной российской атаки ограничили движение транспорта по одной из улиц в Святошинском районе.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

Детали: По словам Белошицкого, движение транспорта перекрыли по улице Якуба Коласа – на участке от перекрестка с улицей Гната Юры до перекрестка с улицей Героев Космоса.

"Вниманию участников дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", – написал он.

Предыстория: