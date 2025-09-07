В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
Воскресенье, 7 сентября 2025, 06:57
В столице после очередной массированной российской атаки ограничили движение транспорта по одной из улиц в Святошинском районе.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий
Детали: По словам Белошицкого, движение транспорта перекрыли по улице Якуба Коласа – на участке от перекрестка с улицей Гната Юры до перекрестка с улицей Героев Космоса.
Реклама:
"Вниманию участников дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", – написал он.
Предыстория:
- Ночью 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых.