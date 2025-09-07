Все разделы
Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 07:51
Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 970 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 088 150 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 088 150 (+970) человек;
  • танков – 11 163 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 254 (+11) ед;
  • артиллерийских систем – 32 516 (+42) ед;
  • РСЗО – 1 481 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 817 (+294) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 054 (+104) ед.;
  • специальной техники – 3 961 (+4) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
Последние новости
16:21
Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток - исследование
16:18
Почти год считали пропавшим без вести: на войне погиб предприниматель и оператор Ярослав Левицкий
16:17
"Укрпочта" пытается запустить банк
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
Все новости...
