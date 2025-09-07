Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 7 сентября 2025, 07:51
За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 970 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 088 150 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 088 150 (+970) человек;
- танков – 11 163 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23 254 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 32 516 (+42) ед;
- РСЗО – 1 481 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 817 (+294) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 054 (+104) ед.;
- специальной техники – 3 961 (+4) ед.
Данные уточняются.