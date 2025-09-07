Все разделы
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами: есть раненые и разрушения – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 08:19
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами: есть раненые и разрушения – ОВА
Фото: Сергей Лысак

В ночь на 7 сентября Днепропетровская область подверглась ракетным и дроновым ударам российских войск. В результате атак повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, есть пострадавшие и погибшие.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По словам Лысака, по Днепру враг наносил удары ударными беспилотниками, что привело к разрушению инфраструктуры.

В Кривом Роге из-за ударов ракетами и БПЛА произошли многочисленные пожары. Повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобили. Трое мужчин получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также повреждены многоэтажки и гараж.

Тогда же вражеские БПЛА нанесли удар по Грушевской общине Криворожья. Огнем охватило частный дом.

Прямая речь: "Террор Никопольщины продолжался с вечера. Громко было в райцентре, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный житель 64 лет пострадал.

Фото: Сергей Лысак
 
Фото: Сергей Лысак

Разрушены заправки, теплица, 4 хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще 2 – повреждены".

Детали: В Петропавловской и Межевской общинах Синельниковского района вчера горели частный дом и сухостой. Утром попали по Покровской общине, детали уточняются.

Предыстория:

  • Россия в течение ночи 7 сентября атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами.

Днепропетровская областьжертвыракетный ударбеспилотники
