Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами: есть раненые и разрушения – ОВА
В ночь на 7 сентября Днепропетровская область подверглась ракетным и дроновым ударам российских войск. В результате атак повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, есть пострадавшие и погибшие.
Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: По словам Лысака, по Днепру враг наносил удары ударными беспилотниками, что привело к разрушению инфраструктуры.
В Кривом Роге из-за ударов ракетами и БПЛА произошли многочисленные пожары. Повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобили. Трое мужчин получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также повреждены многоэтажки и гараж.
Тогда же вражеские БПЛА нанесли удар по Грушевской общине Криворожья. Огнем охватило частный дом.
Прямая речь: "Террор Никопольщины продолжался с вечера. Громко было в райцентре, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный житель 64 лет пострадал.
Разрушены заправки, теплица, 4 хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще 2 – повреждены".
Детали: В Петропавловской и Межевской общинах Синельниковского района вчера горели частный дом и сухостой. Утром попали по Покровской общине, детали уточняются.
Предыстория:
- Россия в течение ночи 7 сентября атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами.