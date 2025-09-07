Россияне повредили железную дорогу в Полтавской области – УЗ

Из-за массированного российского обстрела в ночь на 7 сентября "Укрзализныця" сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области.

Источник: председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский

Детали: По данным компании, ряд поездов будут следовать по измененному маршруту – в частности, поезда 59, 8 – Одесса-Харьков, а также поезда 792, 126 на Кременчуг.

Прямая речь Перцовского: "Часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОГА и местными властями подвозить автобусами".

Напомним: Утро 6 сентября россияне начали с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области, задерживались поезда.