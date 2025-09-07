Все разделы
Россияне повредили железную дорогу в Полтавской области – УЗ

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 08:47
Россияне повредили железную дорогу в Полтавской области – УЗ
иллюстративное фото: УЗ

Из-за массированного российского обстрела в ночь на 7 сентября "Укрзализныця" сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области.

Источник: председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский

Детали: По данным компании, ряд поездов будут следовать по измененному маршруту – в частности, поезда 59, 8 – Одесса-Харьков, а также поезда 792, 126 на Кременчуг.

Прямая речь Перцовского: "Часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОГА и местными властями подвозить автобусами".

Напомним: Утро 6 сентября россияне начали с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области, задерживались поезда.

Полтавская область
Полтавская область
Оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, движение перекрыто
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
Железняк: Полтавская ОВА разворовала как минимум 200 миллионов на фортификациях в Донецкой области
