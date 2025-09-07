Россияне атакуют основную дорогу из Харьковской области в Донецкую – поразили гражданский автомобиль

Утром 7 сентября оккупанты поразили "FPV-дроном" микроавтобус на автодороге вблизи Славянска Донецкой области – одна женщина погибла и пятеро получили ранения.

Источник: Донецкая облпрокуратура, начальник Славянской МВА Вадим Лях

Детали: По данным следствия, в результате прямого попадания БПЛА в автомобиль погибла 61-летняя пассажирка. Еще пять женщин в возрасте 49, 51, 62, 71 и 72 лет получили телесные повреждения.

С черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ссадинами, рваными ранами, контузиями и острой реакцией на стресс они были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.

Прямая речь Ляха: "Обращаем внимание жителей и гостей Славянска, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Должанский от выезда из города со стороны Словкурорта до поворота на Маяцкое лесничество является опасным.

Движение транспорта по указанному участку временно ограничено".