Премьер-министр Японии Ишиба объявил об отставке

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба в воскресенье заявил, что решил уйти в отставку.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Ишибы на пресс-конференции

Детали: 68-летний Ишиба поручил своей Либерально-демократической партии провести срочные выборы лидера. На пресс-конференции он добавил, что продолжит исполнять обязанности до избрания преемника.

Ишиба объяснил своё решение завершением торгового соглашения с США по тарифам Дональда Трампа, которые ударили по автомобильной отрасли Японии.

Прямая речь Ишибы: "Мы преодолели ключевое препятствие, поэтому хочу передать эстафету следующему поколению".

Детали: Последним шагом Ишибы на посту премьера стало завершение на прошлой неделе торгового соглашения с США, по которому Япония пообещала инвестиции в размере 550 миллиардов долларов в обмен на снижение тарифов.

Среди возможных преемников называют Санаэ Такаити, выступающую за более мягкую фискальную политику, и министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. В то же время из-за отсутствия у Либерально-демократической партии большинства в обеих палатах парламента не гарантировано, что новый лидер партии автоматически станет премьер-министром.

Что этому предшествовало: