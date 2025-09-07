Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину

Глава Чечни в РФ Рамзан Кадыров не считает себя "сторонником остановки боевых действий" в Украине, и говорит, что мир возможен только тогда, когда "Украина станет регионом или округом России".

Источник: Кадыров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь Кадырова: "Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно…

Цели и задачи СВО (так россияне называют войну в Украине – ред.) взяты не с потолка - это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России".