Силы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
Воскресенье, 7 сентября 2025, 14:23
Воины противовоздушной обороны обнародовали видео, как сбивают российские цели в ночь на 7 сентября во время рекордной на данный момент российской атаки.
Источник: Воздушные силы
Детали: Известно, что на видео - ночная боевая работа воинов зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг".
Напомним: В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.