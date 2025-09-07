Все разделы
Силы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 14:23
скриншот

Воины противовоздушной обороны обнародовали видео, как сбивают российские цели в ночь на 7 сентября во время рекордной на данный момент российской атаки.

Источник: Воздушные силы

Детали: Известно, что на видео - ночная боевая работа воинов зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг".

Напомним: В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

ПВОВоздушные силы ВСУ
