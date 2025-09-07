Все разделы
Макрон: Россия всё больше погружается в логику войны и террора

Ирина Кутелева, Ольга КацимонВоскресенье, 7 сентября 2025, 15:18
Макрон: Россия всё больше погружается в логику войны и террора
Фото: Emmanuel Macron/Х

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ночную массированную атаку России против Украины, в результате которой погибли люди и была разрушена инфраструктура.

Источник: пост Макрона на странице в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Французский президент подчеркнул, что Россия запустила по Украине сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.

Прямая речь Макрона: "Вместе с Украиной и нашими партнёрами мы выступаем за мир. Россия тем временем всё глубже погружается в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать всё для того, чтобы справедливый и устойчивый мир восторжествовал".

Предыстория:

  • Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко отреагировал на массированную атаку России против Украины, заявив, что "Путин лишь делает вид, что хочет мира, а на самом деле стремится убить как можно больше украинцев".
  • Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.
  • В Киеве по состоянию на 13.00 известно о двух погибших и 20 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.
  • В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

ФранцияМакронроссийско-украинская войнавойна
