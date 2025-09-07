Макрон: Россия всё больше погружается в логику войны и террора

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ночную массированную атаку России против Украины, в результате которой погибли люди и была разрушена инфраструктура.

Источник: пост Макрона на странице в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Французский президент подчеркнул, что Россия запустила по Украине сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.

Реклама:

Прямая речь Макрона: "Вместе с Украиной и нашими партнёрами мы выступаем за мир. Россия тем временем всё глубже погружается в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать всё для того, чтобы справедливый и устойчивый мир восторжествовал".

Предыстория: