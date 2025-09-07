Россияне атаковали днем ​​Сумы: четверо раненых, из них два ребенка

Российские оккупанты днем ​​7 сентября атаковали Сумы, ранены 4 человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Известно, что вражеский ударный дрон атаковал центр Сум – площадь Независимости.

Первой в больницу попала 60-летняя женщина.

Впоследствии стало известно, что был ранен 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата – стрессовая реакция после взрыва.

Также за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.

Пострадавших обследуют.