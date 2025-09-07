Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали днем ​​Сумы: четверо раненых, из них два ребенка

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 16:00
Россияне атаковали днем ​​Сумы: четверо раненых, из них два ребенка
фото иллюстративное: гсчс

Российские оккупанты днем ​​7 сентября атаковали Сумы, ранены 4 человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Известно, что вражеский ударный дрон атаковал центр Сум – площадь Независимости.

Реклама:

Первой в больницу попала 60-летняя женщина.

Впоследствии стало известно, что был ранен 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата – стрессовая реакция после взрыва.

Также за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.

РЕКЛАМА:

Пострадавших обследуют.

Сумыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: погибли 23 человека
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Сумы
Россияне нанесли ряд ударов по Сумской области: 3 пострадавших, бушевали пожары
Атака РФ привела к частичному обесточиванию в Сумах
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
Последние новости
16:21
Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток - исследование
16:18
Почти год считали пропавшим без вести: на войне погиб предприниматель и оператор Ярослав Левицкий
16:17
"Укрпочта" пытается запустить банк
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
Все новости...
Реклама:
Реклама: