Россияне атаковали днем Сумы: четверо раненых, из них два ребенка
Воскресенье, 7 сентября 2025, 16:00
Российские оккупанты днем 7 сентября атаковали Сумы, ранены 4 человека.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Известно, что вражеский ударный дрон атаковал центр Сум – площадь Независимости.
Реклама:
Первой в больницу попала 60-летняя женщина.
Впоследствии стало известно, что был ранен 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата – стрессовая реакция после взрыва.
Также за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.
РЕКЛАМА:
Пострадавших обследуют.