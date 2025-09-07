Все разделы
ССО Украины: На Ильском НПЗ уничтожена главная установка первичной переработки нефти

Ольга КацимонВоскресенье, 7 сентября 2025, 16:28
ССО Украины: На Ильском НПЗ уничтожена главная установка первичной переработки нефти
Силы специальных операций Украины

Силы специальных операций Украины во взаимодействии с российским движением сопротивления "Чёрная искра" уничтожили ключевую установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ в Краснодарском крае России.

Источник: Силы специальных операций Украины

Детали: Операция была проведена в ночь на 7 сентября во взаимодействии с очагом сопротивления в Краснодарском крае России "Чёрная искра". Специальные действия выполнены на стратегическом нефтеперерабатывающем предприятии - Ильском НПЗ им. А.А. Шамара.

По сообщению ССО, около 02:00 была уничтожена установка ЕЛОУ-AT-6 - ключевой узел, обеспечивающий работу всего завода.

Речь идёт о комплексе первичной переработки нефти мощностью до 6 млн тонн сырой нефти в год, который осуществляет обезвоживание, обессоливание и дальнейшую перегонку на фракции для производства бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

В ССО отметили, что враг "неизбежно и далее будет нести потери за свою агрессию", пообещав "новые нестандартные сюрпризы".

Ильский НПЗ – один из ключевых перерабатывающих объектов в Краснодарском крае. Поражение установки первичной переработки может временно снизить его производственные мощности. Независимого подтверждения последствий удара с российской стороны на момент публикации нет.

Что этому предшествовало:

  • Ранее Генштаб ВСУ сообщал об ударе по Ильскому НПЗ, но не раскрывал подробностей операции.

ССОнефтьроссийско-украинская войнадиверсанты
