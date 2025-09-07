ГУР: Россия меняет тактику ударов по Украине и применяет модернизированное вооружение

Замначальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что Россия изменила тактику нанесения ударов по Украине, а также применяет модернизированное вооружение.

Источник: Скибицкий в интервью Укринформу

Прямая речь: "Мы реально видим модернизацию, усовершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем Российской Федерацией по результатам нанесения ударов по нашей стране, прежде всего по гражданской инфраструктуре и нашим предприятиям...

Что мы видим? Во-первых, это изменение тактики нанесения ударов. Во-вторых – применение модернизированного вооружения".

Детали: Скибицкий прогнозирует, что удары РФ в дальнейшем будут комбинированными, будут содержать БпЛА различных типов, в частности так называемые ложные цели, и крылатые ракеты различного типа базирования.

Представитель ГУР отметил изменение тактики применения "Шахедов": "Раньше они прямолинейно летели на объект, а теперь он может кружить вокруг Киева несколько часов, менять высоту".

"Следующее – это модернизация вооружения. Далее – крылатая ракета Х-101, которая на сегодняшний день имеет новые элементы, – это и средства радиоэлектронной борьбы, двойная боевая часть, а соответственно больше взрывного заряда, который она несет. Кроме прочего, это усовершенствование системы навигации и управления для преодоления нашей системы радиоэлектронной борьбы. То есть идет эволюция, продолжается совершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения", – добавил он.

По словам Скибицкого, "говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, будет неправильно".

Прямая речь: "То есть этот процесс у врага будет непрерывным – совершенствование, повышение эффективности нанесения ударов благодаря точности и так далее. И соответственно наша задача – эффективно противодействовать этому".