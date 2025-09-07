Все разделы
Подразделения КНДР сосредоточены в Курской области и выполняют задачи по усилению границы – ГУР

Ольга КацимонВоскресенье, 7 сентября 2025, 17:21
Подразделения КНДР сосредоточены в Курской области и выполняют задачи по усилению границы – ГУР
Фото - The Korea Herald

Северокорейские военные продолжают находиться на территории России и выполняют определённые задачи в Курской области.

Источник: интервью заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого Укринформу

Детали: По словам Скибицкого, присутствие военнослужащих КНДР в России сохраняется и далее, несмотря на меньшее внимание СМИ из-за отсутствия активных боевых действий в Курской области.

Их основные функции – инженерное оборудование оборонных позиций и усиление границы в Курской области.

ГУР оценивает, что участие северокорейских подразделений осуществляется на ротационной основе.

Скибицкий также сообщил о широком привлечении граждан КНДР к работам в РФ. По его данным, в планах Северной Кореи – направлять тысячи специалистов разных профилей для работы и приобретения опыта в российской промышленности, в том числе в оборонном секторе.

В частности, для Курской области речь идёт примерно о 6 000 специалистах, из которых более тысячи уже прибыли – они заняты восстановлением дорог и обустройством оборонных рубежей. Часть иностранных работников, по наблюдениям разведки, позже подписывает контракты уже с Минобороны РФ и отправляется воевать.

Прямая речь: "У нас есть данные о вербовке граждан других стран для работы на предприятиях РФ. Для зоны в Елабуге. Там россияне развивают своё производство. Если когда-то начинали с тысячи сотрудников, то сегодня у них планы вообще иметь 40 000 сотрудников в зоне Елабуги, которая производит БПЛА. Мы фиксируем много иностранных граждан, которые соглашаются подписать контракты, едут в Россию на работу. Правда, потом многие из них подписывают контракт уже с Министерством обороны и идут воевать".

Детали: Также Скибицкий сообщил, что Россия с начала 2025 года призвала по контракту около 280 тысяч военнослужащих.

По его словам, Кремль ежемесячно набирает как минимум 35 тысяч новых контрактников, и этот процесс активно поддерживается пропагандой и финансовыми стимулами. В частности, за подписание первого контракта российским военным сейчас выплачивают до 2 миллионов рублей.

Прямая речь: "Есть все признаки того, что до конца года РФ полностью выполнит план по рекрутингу".

Предыстория:

  • Кроме того, Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует выпустить в этом году 57 современных истребителей и почти 250 танков, а также около 2,5 тысячи высокоточных ракет различного класса.

