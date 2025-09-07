В Киевской области ПВО работала по ударным дронам, в столице была тревога

В Киевской области ПВО работала по вражеским ударным БпЛА, в столице дважды за вечер была объявлена воздушная тревога.

Источник: Киевская ОВА, КГВА, Воздушные силы ВСУ

Дословно ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Детали: Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении Борисполя.

Около 18:30 в столице была объявлена воздушная тревога.

В КМВА отметили, что тревогу в столице объявили из-за угрозы вражеских БпЛА.

В 19:16 тревогу в Киеве отменили, но в 19:29 снова объявили.

В 19:33 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА из Черниговской области в Киевскую область (Броварской район), позже - об ударном БпЛА на Бровары, а впоследствии на Борисполь.

В 20:34 в столице отменили воздушную тревогу, а позже и в области.