Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киевской области ПВО работала по ударным дронам, в столице была тревога

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 19:46
В Киевской области ПВО работала по ударным дронам, в столице была тревога
иллюстративное фото Getty Images

В Киевской области ПВО работала по вражеским ударным БпЛА, в столице дважды за вечер была объявлена воздушная тревога.

Источник: Киевская ОВА, КГВА, Воздушные силы ВСУ

Дословно ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Реклама:

Детали: Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении Борисполя.

Около 18:30 в столице была объявлена воздушная тревога.

В КМВА отметили, что тревогу в столице объявили из-за угрозы вражеских БпЛА.

РЕКЛАМА:

В 19:16 тревогу в Киеве отменили, но в 19:29 снова объявили.

В 19:33 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА из Черниговской области в Киевскую область (Броварской район), позже - об ударном БпЛА на Бровары, а впоследствии на Борисполь.

В 20:34 в столице отменили воздушную тревогу, а позже и в области.

Киевская областьПВОвоздушная тревогабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Киевская область
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
В Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
Последние новости
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
Все новости...
Реклама:
Реклама: