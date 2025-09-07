Все разделы
В Киеве на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП: движение перекрыто

Ольга КацимонВоскресенье, 7 сентября 2025, 19:00
В Киеве на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП: движение перекрыто
Фото: Полиция Києва

В Киеве на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё трое получили ранения.

Источники: Полиция Киева, Патрульная полиция Киева

Детали: По предварительным данным, 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Audi загорелся. Водитель и его 45-летний пассажир погибли на месте.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Nissan — 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который в момент столкновения находился поблизости. Все трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

 

В связи с ДТП на Харьковском шоссе движение транспорта перекрыто в обоих направлениях.

 

На месте работала следственно-оперативная группа. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей).

