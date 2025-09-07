В Киеве на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП: движение перекрыто
В Киеве на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё трое получили ранения.
Источники: Полиция Киева, Патрульная полиция Киева
Детали: По предварительным данным, 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Audi загорелся. Водитель и его 45-летний пассажир погибли на месте.
В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Nissan — 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который в момент столкновения находился поблизости. Все трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
В связи с ДТП на Харьковском шоссе движение транспорта перекрыто в обоих направлениях.
На месте работала следственно-оперативная группа. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей).
Что этому предшествовало:
- В Киеве 29 августа в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль: водитель погиб, трое человек получили ранения.