Келлог об ударе РФ по Киеву: Это не сигнал о желании закончить войну дипломатическим путем

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 20:10
Келлог об ударе РФ по Киеву: Это не сигнал о желании закончить войну дипломатическим путем
Кит Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что ударом по зданию правительства в Киеве Россия не сигнализирует о своем намерении завершить войну дипломатическим путем.

Источник: Келлог в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне".

Детали: Келлог отметил, что опасность любой войны заключается в ее эскалации, и Россия, по его словам, "эскалирует конфликт", осуществив крупнейшую воздушную атаку в этой войне, которая поразила здание Кабинета министров Украины.

Две недели назад, добавил Келлог, он был в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.

"История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну", – написал спецпредставитель Трампа.

