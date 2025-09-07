Зеленский: Во время ночной атаки почти половина дронов были приманками

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время массированного удара по Украине минувшей ночью Россия использовала более 400 "Шахедов" и почти столько же дронов-имитаторов, более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "За одну минувшую ночь было более 400 "Шахедов", общее количество дронов в том ударе было 810. То есть почти половина – это дроны, которые россияне используются для усложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Также были ракеты, в том числе баллистика, значительную часть наших воинов удалось сбить".

Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо".

Детали: Президент отметил, что россияне используют в массированных ударах по 300-400 "Шахедов".

"Наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель. Это реально, потенциал производства есть, финансы и контракты есть, они обеспечиваются. Нужно масштабирование соответствующих подразделений", – сказал он.

Зеленский также подытожил, что за сутки россияне обстреливали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог, Запорожье.

В Киеве еще могут быть тела под завалами, продолжаются работы, отметил президент.

Что предшествовало: Как сообщали Воздушные силы, в ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадания 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.