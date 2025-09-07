Зеленский о "наглых" ударах РФ: Рассчитываем на сильную реакцию Америки

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что заявления лидеров и государств после массированных ударов по Украине должны быть продолжены "сильными действиями", в частности, Украина рассчитывает на сильную реакцию США.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается причинить боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир – примут ли они это, смирятся ли.

Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями – санкциями против России, против лиц, связанных с Россией, и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией. Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также – наша дальнобойность.

Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы – логический ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров".

Детали: Зеленский добавил, что МИД информирует партнеров по поводу очередной российской эскалации.

"Рассчитываем на сильную реакцию Америки. Это то, что нужно", – сказал он.