Зеленский объяснил, что считает победой для Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 21:44
Зеленский объяснил, что считает победой для Украины
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что победой для Украины является ее выживание как независимого государства.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Детали: Как отмечает издание, на вопрос, как выглядит победа для его страны, Зеленский ответил, что это выживание Украины.

Прямая речь: "Цель Путина – оккупировать Украину... [Путин], конечно, хочет полностью оккупировать нас. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне.

Поэтому для нас выживание – это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости".

Детали: Зеленский также выразил мнение, что встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным на Аляске дала российскому лидеру то, чего он хотел.

"Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел… Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И я так думаю, что Путин это получил", – сказал украинский президент.

Интервью Зеленского ABC News было записано в пятницу и вышло в эфир в воскресенье.

Зеленскийвойна
