Генштаб: На Покровском направлении россияне атаковали более 30 раз, обезврежено 90 оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 22:40
Генштаб: На Покровском направлении россияне атаковали более 30 раз, обезврежено 90 оккупантов
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении оккупанты осуществили 34 атаки, на Новопавловском – 16, на Лиманском – 13.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 36 управляемых бомб, а также осуществил 211 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в четырех локациях.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Василевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверовое, Проминь, Лесовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, в воскресенье на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, из них 54 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Комышувахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаудары понесли Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка.

Генштабвойна
