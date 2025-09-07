Более 220 человек обратились за помощью в Киеве после атак РФ, повреждена школа

В Святошинском районе в штабы помощи после массированного удара РФ обратились 197 человек, в Дарницком – 29.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Детали: В Святошинском районе в два штаба за день обратились 197 человек. Из них 178 подали заявления на выплату 10 тыс. грн, 19 – на выплату 40 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Реклама:

В Дарницком районе, где от российской атаки пострадал жилой 4-этажный дом, выбито 86 окон. Сюда в штаб обратились 29 киевлян.

Всего в Дарницком районе повреждена 31 квартира. В районе также пострадала школа №127, в учреждении выбиты окна.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 7 сентября 2 человека погибли, 20 получили травмы различной степени тяжести.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В Киеве в ночь на воскресенье российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Возникли пожары и разрушения. Погибли женщина и младенец, еще одна пожилая женщина умерла в укрытии.

Кроме того, в столице в результате падения обломков российского БпЛА произошло возгорание в здании Кабинета министров.

Президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье вечером отметил, что в Киеве еще могут быть тела под завалами, работы продолжаются.