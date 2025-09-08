DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, где Силы обороны отбросили врага

По данным аналитического проекта DeepState, украинские защитники зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком".

Детали: Вместе с тем, отмечают в сообщении аналитики DeepState, враг продвинулся в Серебрянском лесничестве.

Напомним: Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.