DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, где Силы обороны отбросили врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 00:18
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, где Силы обороны отбросили врага
карта DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, украинские защитники зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком".

Детали: Вместе с тем, отмечают в сообщении аналитики DeepState, враг продвинулся в Серебрянском лесничестве.

Напомним: Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

российско-украинская войнаДонецкая область
российско-украинская война
