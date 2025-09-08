На ТОТ Херсонщины тысячи людей остаются без света – сопротивление
Понедельник, 8 сентября 2025, 02:44
Национальное сопротивление сообщает о проблемах с поставками электроэнергии на оккупированных территориях Херсонской области.
Источник: ЦНС в соцсетях
Детали: В сообщении нацсопротивления отмечается, что в Херсонской области (оккупированных Россией территориях Херсонской области – ред.) тысячи людей остаются без света, поскольку "сети не выдерживают жары, а энергетиков не хватает".
Дословно ЦНС: "На востоке страны дни без воды из-за разрушенного оккупантами водопровода и отказа строить новый. Зимой региону грозит еще и коллапс с отоплением".