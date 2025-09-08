Трамп говорит, что "очень скоро" поговорит с Путиным и встретится с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет переговоры с правителем России Владимиром Путиным, и что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом.

Источник: Трамп на авиабазе Andrews, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Относительно ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем".

Детали: Издание напоминает, что в ночь на воскресенье Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку, задействовав более 800 беспилотников и впервые нанеся удар по правительственному зданию в Киеве.

Прямая речь Трампа: "Я не в восторге от того, что там происходит (атаки России – ред.).

Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне".

Детали: CNN пишет, что Трамп также намекнул, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели.

Прямая речь Трампа: "Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, и я думаю, что мы решим этот вопрос".

Что предшествовало: Комментарии Трампа прозвучали после того, как он ранее в воскресенье сообщил журналистам, что его администрация готова перейти ко второму этапу санкций против России.

Раньше Трамп заявлял о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним