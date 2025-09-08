Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп говорит, что "очень скоро" поговорит с Путиным и встретится с европейскими лидерами

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 03:34
Трамп говорит, что очень скоро поговорит с Путиным и встретится с европейскими лидерами
Дональд Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет переговоры с правителем России Владимиром Путиным, и что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом.

Источник: Трамп на авиабазе Andrews, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Относительно ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем".

Реклама:

Детали: Издание напоминает, что в ночь на воскресенье Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку, задействовав более 800 беспилотников и впервые нанеся удар по правительственному зданию в Киеве.

Прямая речь Трампа: "Я не в восторге от того, что там происходит (атаки России – ред.).

Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне".

РЕКЛАМА:

Детали: CNN пишет, что Трамп также намекнул, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели.

Прямая речь Трампа: "Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, и я думаю, что мы решим этот вопрос".

Что предшествовало: Комментарии Трампа прозвучали после того, как он ранее в воскресенье сообщил журналистам, что его администрация готова перейти ко второму этапу санкций против России.

Раньше Трамп заявлял о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним

Трампроссийско-украинская войнаПутинЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу, заявления Кремля о непричастности – ложь
видео, обновлено от 22:11В США убили известного подкастера и сторонника Трампа
Зеленский упрекнул мир за мягкую реакцию на вторжение дронов РФ в Польшу: Действий – пока дефицит
Люди бесплатно строили фортификации для Полтавской ОВА ради бронирования – нардеп
фото, видеоУбийство школьников на Винниччине: полиция нашла нож, проверяет версию конфликта с учителем
Трамп отреагировал на залет дронов РФ в Польшу: "Началось!"
Все новости...
Трамп
Трамп заявил о готовности перейти ко "второй фазе" санкций против РФ
Вскоре заключим мирное соглашение по Газе – Трамп
ХАМАС ответил на "последнее предупреждение" Трампа
Последние новости
03:14
ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы
02:22
Российские дроны ударили по учебному заведению в Сумах: есть разрушения и пожары
01:28
Швеция срочно отправит в Польшу дополнительные средства ПВО и самолеты – Косиняк-Камыш
01:00
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу, заявления Кремля о непричастности – ложь
00:21
Очередная стрельба в школе в США: трое учеников в критическом состоянии
23:59
Новости экономики: новые санкции Украины против РФ, атаки на "Укрпочту" и энергообъект
23:57
Беларусь передавала Польше данные о движении беспилотников ночью, там назвали это "полезным"
23:56
боксБогачук – Адамс: все о бое украинца
23:50
Jaguar Land Rover сообщила об утечке данных в результате кибератаки
23:49
видео, обновлено от 22:11В США убили известного подкастера и сторонника Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: