Обстрелы Днепропетровщины: в воскресенье россияне ранили 8 человек
В воскресенье в результате российских обстрелов в Днепропетровской области ранения получили 8 человек.
Источник: начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Детали: Лысак отметил, что в течение воскресенья враг обстреливал Никопольский район. Применял fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская и Мировская громады.
В результате обстрелов пострадала 43-летняя женщина. Среди поврежденного – инфраструктура и административное здание. Разрушены 5-этажка и частный дом. Еще в одном доме произошло возгорание.
По Межевской громаде Синельниковского района россияне нанесли удар БПЛА, ранили трех человек. Кроме того, разрушен частный дом.
В Кривом Роге за помощью к медикам обратился еще один мужчина. Всего из-за атак на город – четверо пострадавших. Двое из них остаются в больнице.