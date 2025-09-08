Обстрелы Днепропетровщины: в воскресенье россияне ранили 8 человек

В воскресенье в результате российских обстрелов в Днепропетровской области ранения получили 8 человек.

Источник: начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Детали: Лысак отметил, что в течение воскресенья враг обстреливал Никопольский район. Применял fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская и Мировская громады.

В результате обстрелов пострадала 43-летняя женщина. Среди поврежденного – инфраструктура и административное здание. Разрушены 5-этажка и частный дом. Еще в одном доме произошло возгорание.

По Межевской громаде Синельниковского района россияне нанесли удар БПЛА, ранили трех человек. Кроме того, разрушен частный дом.

В Кривом Роге за помощью к медикам обратился еще один мужчина. Всего из-за атак на город – четверо пострадавших. Двое из них остаются в больнице.