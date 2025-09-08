Вскоре заключим мирное соглашение по Газе – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, "мы очень скоро достигнем соглашения по Газе".

Источник: Трамп после возвращения в Вашингтон с US Open в Нью-Йорке, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Я намеревался вернуться и встретиться с вами в самолете, но возникли некоторые вопросы, связанные с ХАМА... мы работаем над решением, которое, возможно, будет очень хорошим".

Детали: На просьбу предоставить больше деталей Трамп ответил: "Вы узнаете об этом очень скоро. Мы пытаемся положить этому конец, вернуть заложников".

Он добавил, что "мы провели очень хорошие переговоры".

Трамп выразил уверенность, что остальные израильские заложники, удерживаемые в Газе, и тела погибших будут освобождены и возвращены.

Прямая речь Трампа: "Возможно, их будет меньше 20, потому что некоторые, знаете, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молоды, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел".

Что предшествовало: Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и окончанию войны в Секторе Газа.

Палестинская группировка ХАМАС ответила на "последнее предупреждение" президента США Дональда Трампа и заявила о "готовности сесть за стол переговоров".