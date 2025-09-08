Все разделы
Коварные удары России доказывают неотложность гарантий безопасности для Украины – премьер Канады

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 06:48
Коварные удары России доказывают неотложность гарантий безопасности для Украины – премьер Канады
Марк Карни. Фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что массированные удары России по Украине доказывают необходимость предоставления союзниками надежных гарантий безопасности.

Источник: Карни в сети Х

Прямая речь: "Прошлой ночью Россия жестоко напала на Украину, убив мирных жителей в жилых районах и повредив здание Кабинета Министров. Мои мысли с ранеными и всеми, кто скорбит о своих близких".

Детали: Карни отметил, что воскресный удар РФ доказывает "актуальность задачи" по обеспечению гарантий безопасности Украины.

Прямая речь: "Справедливый и длительный мир для Украины потребует надежных гарантий безопасности".

Детали: Карни вспомнил свой визит в Украину в августе и подчеркнул, что "Канада поддерживает Украину, и неустанная агрессия Путина никогда не ослабит нашей решимости".

Прямая речь: "Канада непоколебима в своей приверженности "Коалиции желающих" и ее готовности оказать непосредственную масштабируемую военную помощь для поддержки прекращения огня и длительного мира".

Что предшествовало: В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадания 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

В столице в результате падения обломков российского БпЛА произошло возгорание в здании Кабинета министров.

Канадароссийско-украинская войнагарантии безопасности
