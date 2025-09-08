В войне против Украины Россия потеряла еще 910 вояк
Понедельник, 8 сентября 2025, 07:00
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 910 вояк и 5 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около / about 1089060 (+910) человек
- танков – 11168 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23258 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 32545 (+29) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 57278 (+461) ед.
- крылатых ракет – 3691 (+5) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 61135 (+81) ед.