В войне против Украины Россия потеряла еще 910 вояк

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 07:00
В войне против Украины Россия потеряла еще 910 вояк
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 910 вояк и 5 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около / about 1089060 (+910) человек
  • танков – 11168 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 23258 (+4) ед.
  • артиллерийских систем – 32545 (+29) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 57278 (+461) ед.
  • крылатых ракет – 3691 (+5) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61135 (+81) ед.

потери в войнеРосcияроссийско-украинская война
